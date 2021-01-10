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Başkan Sayan eksi 15 derecede balık tutan köylülere eşlik etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eksi 15 derecede balık tutan köylülerle bir araya geldi.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, Batmış köyünde buz tutan Murat Nehri üzerinde Eskimo usulü balık avı gerçekleştiren köylülere eksi 15 derece sıcaklıkta eşlik etti. Çocuklarla bir süre vakit geçiren Başkan Sayan, el yapımı kızak ile çocukları kaydırarak köylülerin satmak için tuttuğu balıkların tamamını satın aldı.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, köyden gelen vatandaşlarla buz tutmuş Murat Nehri üzerinde çay eşliğinde sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.


Köylülerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Sayan, çocukların köyde internet sıkıntısı çektiğini belirtmesi üzerine ilgili kuruluşlara sorunu ileterek çözüme kavuşturulması için girişimde bulundu.

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