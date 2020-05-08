Başkan Sayan, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vefa Sosyal Destek Grubu'yla ihtiyaç sahiplerine ulaşıp, gerekli yardımları yapmaya devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir üyesi olan Ağrı Belediyesi, Belediye Başkanı ve personeli ile birlikte binlerce yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bunun yanında kendisine ulaştırılan talepleri bizzat yürüten Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde buzdolabı olmayan bir aileye buzdolabı alarak teslim etti. Ailenin evine belediye aracını kendisi kullanarak giden Başkan Sayan, eve kadar buzdolabını taşıyarak ailenin diğer ihtiyaçlarını sordu.

Ailelere bırakılan yardım kolilerinin çeşitli ülkelerden ve illerdeki hemşehrileri tarafından ulaştırıldığını söyleyen Başkan Sayan, “Şu an dağıttığımız koliler Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından Ağrı'daki kardeşlerine gönderildi. Kendileri Ağrılı değiller, Çorumlu, Yozgatlı ve Nevşehirli. Demek ki Türkiye'nin birliği beraberliği buradan belli oluyor” diye konuştu.