Başkan Sayan, “Kılıçdaroğlu adaylıkta diretecek, Akşener masayı devirecek”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6'lı masanın başkanlık adayı ille ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını kabul etmeyip 6'lı masayı devireceğini söyledi.

Başkan Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin aday olması konusunda direneceğini fakat İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu talebi olumsuz karşılayacağını belirtirken düşüncesinin detayına ilişkin bilgileri şu şekilde paylaştı:

“Kılıçdaroğlu adaylık da diretecek. Meral Akşener kabul etmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer Abdullah Gül kartını açacak. Meral Akşener'de, Mansur Yavaş kartını ileri sürecek Kılıçdaroğlu ve masanın diğer bileşenleri Abdullah Gül üzerinde uzlaşacaklar Meral Akşener ya kabul edecek ya da masayı devirecek”