Başkan Sayan, proje yerlerini ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'da yapılacak projelerin yerlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, proje yerlerini Ağrı'da yapılacak projeler için ayırtılmış alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında temizlik görevlilerine yardım eden Sayan, işçilerle sohbet etti. Fatih mahallesinde revize edilecek Boncuklu Parkını ziyaret eden Sayan, gerekli düzenlemelerin yapılıp vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi. Diğer planlanan projelerin yerlerini inceleyen Başkan Sayan, proje süreçlerinin en kısa sürede tamamlanıp çalışmalara başlanmasını söyledi.

İncelemelere devam eden Sayan, Murat mahallesinde yapımı tamamlanan Murat parkını mahalle muhtarı ile gezerek yapılan çalışmaları inceledi. Murat mahallesinden Körsu Çayına giderek yapılacak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları inceleyen Sayan son olarak yapılan düzenlemeleri yerinde görmek için Millet Bahçesine gitti. Burada açılacak işletmelerle ilgili yetkililerden bilgi alan Sayan Millet Bahçesinde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet ederek keyifli günler diledi.