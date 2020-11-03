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Başkan Sayan, Songül teyzeye verdiği sözü tuttu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden yardım isteyen Songül Akgün’ü (70) önce makamında ağırladı ardından ona verdiği sözü yerine getirdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden yardım isteyen Songül Akgün'ü (70) önce makamında ağırladı ardından ona verdiği sözü yerine getirdi.


Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte evine yakacak odun ve kömür alamayan Songül Akgün, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan yardım istedi. Başkan Sayan, kendisinden yardım isteyen 70 yaşındaki Songül Akgün'ü önce makamında konuk etti sonra da ihtiyaçlarını karşılayacağının sözünü verdi. Sayan'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri gıda yardımı kolisi ile birlikte yakacak odun ve kömür çuvallarını Songül teyzeye teslim etti.

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