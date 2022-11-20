Başkan Sayan, Taksim'deki patlamada hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için bombanın patladığı noktaya karanfil bıraktı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından bombanın patladığı yere giderek hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. Sayan, “Terörü lanetliyoruz. Burada hayatını kaybeden kardeşlerimizin kanı üzerinden siyaset yapıp ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen bütün şer güçlerini şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Gerek iç gerekse dış odaklar Türkiye'deki birlik ve beraberliği, kardeşliği bozmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Allah onlara fırsat vermesin. Biz millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip bütün bu şer güçlerine gereken cevabı Kurtuluş Savaşı'nda nasıl verdiysek bunlara karşı da birlikte mücadele edeceğiz. Ben tüm Ağrılı kardeşlerim adına ailelere başsağlığı diliyorum. Hepimiz biriz” ifadelerini kullandı.