Başkan Sayan, uzaktan eğitime katılabilmek için dağlara tırmanan öğrencilerin yardım taleplerine karşılık verdi

Ağrı'nın merkeze bağlı Çobanbey köyünde yaşayan ve şebeke çekmediği için uzaktan eğitim sürecinde derslerini takip edemeyen öğrencilerin yardım talepleri karşılık buldu.

Ağrı merkeze 30 kilometre uzaklıkta olan Çobanbey köyünde yaşayan öğrenciler, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildikten sonra, dersleri köyde şebeke olmamasından dolayı takip edemeyince video çekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a seslenerek yardım istedi.

Köylerinde şebeke olmadığı için köyün yukarı taraflarında bulunan tepe ve dağlara her gün yaklaşık bir buçuk kilometre yürümek zorunda kalan öğrencilerin yardım taleplerine kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Savcı Sayan, sorunun çözülmesi için gerekli olan tüm bilgileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile GSM operatör yetkililerine bildirerek köydeki şebeke sorununun çözümü için gerekli çalışmaların başlatılmasını sağladı.

“Biz de merkezde yaşayan arkadaşlarımla aynı şartlarda eğitim almak istiyoruz”

Köyde yaşanan ve şebeke sorunu nedeniyle uzaktan eğitim derslerine katılamayan Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Eylül Gündoğdu, merkezde yaşayan öğrenciler gibi aynı şartlar altında, kendi öğretmenleri tarafından ders almak istediğini söyledi. Sosyal medyada arkadaşlarıyla birlikte çektikleri videoya Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kayıtsız kalmadığını ve bu nedenle kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Gündoğdu, “Uzaktan eğitim dersi veriliyor ve biz bundan yararlanamıyoruz. Köyümüzde internet yok ve yaklaşık 30 dakika kadar yürüyerek dağa çıkıyoruz. Sadece orada derslerimiz için EBA'ya girebiliyoruz. Ama önümüz kış, bu tepeye çıkıp gelemeyiz. Yaklaşık bir hafta önce Belediye Başkanı Savcı Sayan'a bir video gönderdik. Videomuz Savcı Sayan tarafından dikkate alındı. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah köyümüze baz istasyonu gelir. Çok mutlu oluruz çünkü gerçekten çok mağduruz ve derslerimizi takip edemiyoruz. Biz de merkezde yaşayan arkadaşlarımız gibi aynı şartlar altında ve kendi hocalarımız tarafından eğitim almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Videoyu umutsuzca paylaşmıştık ancak onlar bizi gördüler”

Köyde yaşanan şebeke sorununun pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildikten sonra daha büyük sorun yaşattığını söyleyen üniversite öğrencisi Ömer Gündoğdu, çözüm bulmak adına çektikleri videoyu aslında umutsuzca paylaştıklarını ancak Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan olumlu dönüş aldıktan sonra çok mutlu olduklarını söyleyen Ömer Gündoğdu, “Pandemiden önce bu çok sorun olmuyordu ancak pandemi bizi çok etkiledi. Pandemiden önce taşımalı sistem vardı. Öğrenciler okula gidip gelebiliyordu. Şu anda biz tepeye çıkıp internetten faydalanabiliyoruz ama önümüz kış biz tepeye çıkamayız. Ben üniversite öğrencisiyim, dün uzaktan eğitim derslerimiz başladı. Ama ben faydalanamıyorum. Bazen merkeze gidiyorum bir veya iki gün kalabiliyorum. Ama bu şekilde olmaz. Dün burada bir video paylaştık Belediye Başkanımız Savcı Sayan ve Cumhurbaşkanımız sesimizi duydular. Biz bunu gerçekten ümitsiz olarak paylaşmıştık ama onlar bizi gördüler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim tek isteğimiz köyümüze şebekenin gelmesi ve uzaktan eğitim derslerimizi görmek” açıklamalarında bulundu.

Kendisinden köylerine baz istasyonu kurulması için yardım talebinde bulunan çocuklar için ilgili tüm kurumlara başvuru yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, çocukların eğitimi için gerekli olan tüm imkanların sağlanması gerektiğini belirtti. Köye baz istasyonu kurulduktan sonra, online dersleri takip edebilmeleri için çocukların tablet ve bilgisayar ihtiyaçlarının da karışlanacağını ifade eden Başkan Sayan, “Çocuklar video çekip bana gönderdiler. Cumhurbaşkanımızdan ve benden yardım talebinde bulundular. Şebeke olmadıkları için derslerine çalışamadıklarını ve bu nedenle şebekenin çektiği köyün üst tarafındaki tepeye doğru yürümek zorunda kaldıklarını ve büyük bir sıkıntı çektiklerini söylediler ve çözüm istediler. Biz de anında onlara cevap verdik. Hemen bu sorunları Ulaştırma Bakanımıza gönderdik. Ayrıca üç operatöre de gönderdik. Bugün de Ulaştırma Bakanımızın danışmanı aradı. Bu konuyla ilgili çalıştıklarını ve en kısa zamanda çözüm bulacaklarını söylediler. Böyle sorunları öğrenip çözmek bana mutluluk veriyor. Ben o kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Her zaman onların yanındayız ve onların emrindeyiz. Onlara kucak dolusu selamlar ve saygılar gönderiyorum. Hepsi pırıl pırıl ve güzel çocuklar. Bu çocuklar okuyacak, memlekete, millete ve vatana faydalı olacaklar. Ama bizim de onlara imkan sunmamız lazım. Biz de başta bakanlarımız olmak üzere gerekli yerlere bildirdik. Birçok olumlu tepki aldım. Baz istasyonu kurulduğu zaman köye gideceğiz. Oradaki çocuklara tablet ve bilgisayar konusunda yardımcı olacağız. Onların okuması bizim için çok büyük bir nimettir. Çünkü bizim çocuklarımızı şimdiden eğitmeniz lazım. Aksi takdirde ne kadar büyük acılar çektiğimizi bugünkü terör olaylarından görüyoruz. Bu çocuklar vatana ve millete hayırlı olacaklardır buna eminim. Yeter ki onlara sahip çıkalım, onları imkansız bırakmayalım, başkalarını eline bırakmayalım. Buradaki çocukları heba etmeyelim. Gerisi çorap söküğü gibi gelir” dedi.