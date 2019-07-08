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Başkan Sayan, yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası, yer altı otoparkı ve kent meydanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Başkan Sayan, inşaat alanında yaptığı incelemelerde projenin devamı hakkında aldığı brifingin ardından yer altı otoparkı ve hizmet binası inşaatını gezdi. Yapılması gerekenler ve eksiklikler konusunda çeşitli talimatlar veren Başkan Sayan, inşaatın ve çevre düzenlemesinin kısa sürede tamamlanması için gereken çalışmanın yapılmasını söyledi.

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