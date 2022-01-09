Başkan Sayan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Belediye Başkanı Savcı Sayan, mesajında gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, “Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2022 yılının onlar için umut verici olmasını temenni ediyorum. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Gazeteci kardeşlerim görevlerini yerine getirirken yardımcı olmak da hepimizin görevidir. Vatandaşımızın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak adına zaman, mekan gözetmeksizin cefakarca çalışan, ilimize değerli katkılar sağlayan tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.