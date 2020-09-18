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Başkan Sayan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla bir mesaj yayınladı.



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazilerin vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde yaşamalarını sağlamak adına şehit olmayı göze aldığını belirterek, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, topraklarımızda huzur ve güvenlik içerisinde yaşamamızı sağlamak için gözlerini kırpmadan, şehit olmayı göze alan gazilerimiz, bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Bu kutsal vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bizler de onların bu kutsal emanetlerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Böylesine anlamlı bir günde, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anarken, şahsım ve milletimiz adına, hayatta olan gazilerimize, aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk içerisinde geçirecekleri ömürler temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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