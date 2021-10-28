Başkan Sayan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Sayan yayınladığı mesajda Cumhuriyet'in önemli ve vazgeçilmez bir değer olduğunu belirterek, "Milletçe gerçekleştirdiğimiz milli mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 98.Yıl dönümünü büyük bir mutlulukla karşılıyoruz.

Cumhuriyet'te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet, insan onuruna, yaradılışına en yakışır rejimin adıdır. Cumhuriyet milleti ve iradesini ön plana çıkarır ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımaz. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 98.Yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatan savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yüce milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.