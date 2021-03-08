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Başkan Sayan'dan bankları kıranlara sitemli mesaj

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı şehir merkezinde oturma banklarını kıran vatandaşlara sitem ederek, kırılan bankların fotoğraflarını paylaştı.


Ağrı il merkezinde değişik bölgelere kurulan oturma banklarının sürekli kırıldığına dikkat çeken Başkan Savcı Sayan, birilerinin bilinçli şekilde yapılan hizmetleri aksatmaya çalıştığına vurgu yaptı. Şehir merkezinde kırılan oturma banklarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Sayan “Bir insanın halkın oturduğu bankla ne alıp veremediği olabilir ki. Böyle vahşi bir anlayışa ne diyelim. Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.

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