Başkan Sayan'dan bir televizyon kanalına ‘Sahte gelinler' tepkisi

Geçtiğimiz günlerde vatandaşları evlenme vaadiyle dolandırarak paralarını ve altınlarını çaldığı iddia edilen bir kişi ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa çıkarıldı. Ardından programa bağlanan birçok kişi aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını ve bu kişinin sahte gelin olduğunu söyledi. Ancak programda dolandırıcının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet ettiğinin ikide bir vurgulanmasının Ağrı halkını rencide ettiğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sert çıktı. Yayınlanan programa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Başkan Sayan şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal bir televizyonda “sahte gelinler” programıyla Ağrı ve Doğubayazıt halkını rencide ederek, kendini bilmez üç, beş kişinin hatasını reyting uğruna bir il'e mal etmek ahlaki bir durum değildir. Ağrı halkı adına şiddetle kınıyorum. TV kanalını bu hatasını düzeltmeye davet ediyorum.”