Başkan Sayan'dan PKK'ya çağrı: "Silahlarınızı bırakın"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PKK'ya "Silah bırakın" dedi.

Bir Kürt ve bölgenin evladı olduğunu belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin umut ve şahlanış yüzyılı' olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir Kürt, bölgenin bir evladı, bir siyasetçi ve bölgede görev yapan bir Belediye Başkanı olarak PKK'ya açık çağrımdır. Kayıtsız, şartsız silah bırakın. 'Türkiye Yüzyılı' gençlerimizin umut ve şahlanış yüzyılıdır. Engel olmayın. Bu güzel ülkemizi, Kürtleri yormaya doymadınız mı?"