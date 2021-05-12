Başkan Sayan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Sayan, mesajında evde olmanın bayramı yaşamaya engel olmadığına dikkat çekerek, "Yeniden kucaklaşacağımız, camilerde musafaha edeceğimiz, hasret gidereceğimiz günler yakındır. Evde olmamız, bayramı yaşamamıza engel değil. Hep birlikte bu bayramı evlerimize sığdıralım. Daha nice güzel bayramları neşeyle, sevinçle, coşkuyla yan yana kutlayacağız. Yeter ki sağlıklı kalalım. Mübarek Ramazan Bayramı'nın sıkıntılarımızdan kurtuluşa vesile olmasını, gönüllerimize ferahlık, ülkemize güzellikler getirmesini, yeryüzündeki tüm mazlumlar için güzel günlerin başlangıcı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramı hastanelerde geçiren vatandaşlara da acil şifalar dileyen Sayan, “Fedakarca çalışan sağlık ordusunun, ülkenin dört bir yanında vatanı koruyan güvenlik güçlerinin, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutlarım” dedi.