İhlas Haber Ajansı

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Başkan Sayan'ı hedef alan paylaşım asılsız çıktı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı hedef aldığı paylaşımla gündeme gelen Arif Kocabıyık isimli sosyal medya kullanıcısının son paylaşımı asılsız çıktı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef aldığı paylaşımla gündeme gelen Arif Kocabıyık isimli sosyal medya kullanıcısının son paylaşımı asılsız çıktı.


Bir süredir sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sosyal medya kullanıcısı Kocabıyık bu defa Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef aldı. Başkan Sayan ile aynı karede olan kişinin FETÖ firarisi Zekeriya Öz olduğunu iddia eden Kocabıyık, fotoğraftaki kişinin iddia ettiği Zekeriya Öz olmadığı ortaya çıktı. Fotoğraftaki asıl kişinin ise Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu olduğu anlaşıldı.

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