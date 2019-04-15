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Başkan Sayan'ın Ağrı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Ağrı Belediye Başkanı Sayan, yayınladığı mesajında, “Tarihin her evresinde düşman işgaline direnen milletimiz, birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden birini de Ağrı'da sergilemiş, 15 Nisan 1918 tarihinde Ağrı, Ağrılılar ve 3. Ordu birliklerinin kahraman mücadelesi sonucu düşman işgalinden kurtulmuştur. Ağrı'da milletimiz daha sonra Ermeni çeteleri tarafından büyük katliamlara göğüs germiş ve muhteşem bir kurtuluş destanı yazmıştır. Ağrı'nın işgalden kurtuluşu, şanlı tarihimizde sonsuza dek hatırlanacak. Bu fikir ve hislerimizle, Ağrımızın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 15 Nisan 1918'in 101. yıldönümünü yürekten kutluyor, vatan savunmasında hayatını kaybeden ecdadımızın mekanının cennet, ruhunun şad olmasını diliyorum” dedi.

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