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Başkan Sayan'ın çocukla kumda oyun oynadığı anlar yürekleri ısıttı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi’nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulunduğu sırada kumda oyun oynayan çocuğa oyuncak hediye etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulunduğu sırada kumda oyun oynayan çocuğa oyuncak hediye etti.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, merkez Fırat Mahallesi'nde belediye tarafından yürütülen Sevgi Yolu proje alanında incelemelerde bulundu. Proje alanında kumda oyun oynayan minik Bilal'le karşılaşan Başkan Sayan, Bilal'in oyuncağının olmadığını söylemesi üzerine, ona oyuncak hediye etti.


Bir süre kumda hediye ettiği oyuncaklarla Bilal'in oynadığı oyuna eşlik eden Sayan'ın oyun sırasındaki halleri yürekleri ısıttı.


O anlar daha sonra Ağrı Belediyesi sosyal medya hesabından, “Çocuk toprağa ekilen tohum gibidir. Çocuklar geleceğimizdir, güzel izler bırakalım” ifadeleri ile paylaşıldı.

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