Başkan Sayan'ın haklı mücadelesi sonuç verdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kentte faaliyet gösteren Tekstilkent'in kapanmaması için verdiği mücadele sonuç verdi

Bir süre önce sendikal sorunlardan dolayı örgütleşmenin önüne geçemediği için Ağrı'da faaliyet yürüten ünlü tekstil firması Tekstilkent, hizmetini sonlandıracağını ve geri çekileceğini bildirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ağrı'da istihdam sayısını düşünen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaklaşık 10 bin kişinin geçimini sağladığı fabrikanın kapanmaması için mücadelesini çeşitli görüşmeler sağladı. Bunun yanısıra sosyal medya hesaplarından da ‘Ağrı Fabrikana sahip çık' etiketi ile paylaşımlarda bulunan Başkan Sayan'ın

paylaşımlarının büyük ses getirmesi ile birlikte kısa sürede etkileşim alarak ülke gündemine girdi.

Bölgede yaşayan gençlerin işsiz kalması için sorunlar oluşturan kişilere tepki gösteren Belediye Başkanı Sayan, “Giden ve şimdiki valimizin, bizlerin büyük çabalarıyla kurulan tekstil fabrikalarını sendikal faaliyeti bahane ederek kapatmak isteyen gruplar, gençler işsiz kalsın, silahlı askerimiz olsun derdindeler. Biz idareciler ve Ağrılılar buna müsaade etmeyeceğiz. Ağrı fabrikana sahip çık." ifadelerine yer verdi.

İlgili tekstil firması gelen yoğun talebin ardından Ağrı'da faaliyetine devam edeceğini bildirdi.