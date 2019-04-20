Bayatlamayan ekmek Ağrı'da ilgi odağı oldu

Ağrı'da düzenlenen ‘Yöresel Lezzetler Festivali'nde farklı şehirlerden getirtilen ürünlerden bir ay bayatlamayan Trabzon Ekmeği ilgi görüyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinin lezzetleri ‘Yöresel Lezzetler Festivali' ile Ağrı'da buluştu. Ürünlerden en çok ilgiyi, uzun süre bayatlamaması özelliğiyle Trabzon ekmeği görüyor.

Erzurum Caddesinde bulunan Kızılay Şube Başkanlığı bahçesinde stantlar kurularak düzenlenen festival, halk tarafından ilgiyle karşılanıyor. Malatya'dan kayısı, Gümüşhane'den pestil, Afyon'dan sucuk, Hatay'dan karadut gibi daha birçok farklı şehirden farklı ve tescilli ürünler getirilerek düzenlenen festivale Trabzon'dan getirilen 8 saat yapımı süren Trabzon ekmeği büyük ilgi görüyor.

‘ 8 saatte hazırlanıyor'

Trabzon'dan getirdiği ürünlerden en çok Trabzon ekmeğinin ilgi gördüğünü ve bazı yörelerde bu yöresel ürünler festivali sayesinde çokça tercih edilmeye başlandığını vurgulayan Mustafa Dilli, ekmeğin yapılış sürecini anlatarak toplamda 8 saatlik bir uğraş sonunda yapıldığını aktardı.

Oldukça meşakatli pişirilen ekmeğin Ağrı'da ilgi gördüğünü aktaran Dilli “Hamurunun yapılışından pişirilme aşamasına kadar ki süreç 6 saati buluyor. Sonrasında taş fırınlarda 2 saat boyunca pişirilmesi bekleniyor. Yani toplamda 8 saatte hazır olduğunu söyleyebiliriz. Götürdüğümüz yörelerde farklı bir ekmek ve farklı bir tat olmasından dolayı fazla ilgi görüyor. Tereyağından daha fazla satılıyor. Şuanda gittiğimiz farklı yöreler bu ekmeğe alıştı. Bizden ilk önce bu ekmeği istiyorlar” dedi.

'Tam buğday ekşi maya ile mayalandığı için tam bir ay boyunca bayatlamıyor'

Trabzon ekmeğinin bayatlamama özelliği ile tercih edildiğini Ekmeğin mayasının özelliğinden dolayı bir ay bayatlamadığını söyleyen Dilli, ‘' Ekmeğimizin en önemli özelliği içinde bulunan kendi doğal mayası sebebiyle uzun süre bayatlamaması. Şeker hastalığına da birebirdir. Tam buğday ekşi maya ile mayalandığı için tam bir ay boyunca bayatlamaz. Bu yüzden Trabzon'dan başka şehirlere götürüp satışa sunmamız kolay oluyor. Çünkü kolay kolay bayatlamıyor. Ortalama boyu 60-80 cm civarında olan Trabzon ekmeklerimizin her biri toplamda 4 kilo olarak yapılıyor. Çok büyük olduğu için kilo işi satıyoruz. Allah'a çok şükür satışlarımız çok iyi gidiyor'' ifadelerini kullandı.

‘'Ürün çeşitlerimiz ilerleyen süreçte daha da artacak''

Festivalle ilgili bilgi veren organizatör Hasan Hüseyin Ayten, festivalin hem Ağrı halkı için hem de şehir dışından satış yapmaya gelen esnaf için avantajlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

‘'Türkiye'nin belli bölgelerinde yerel olan ürünleri Ağrımıza getirdik. Özellikle Afyon sucukları, Malatya pazarı, Trabzon ekmeği, Balıkesir zeytin ve zeytinyağları ve daha sayacağım farklı birçok ürün şuanda tezgâhlarımızda bulunmakta. Ürün çeşitlerimiz ilerleyen süreçte daha da artacak.''