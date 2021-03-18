Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Sayan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı gurur verici zaferlerden ve en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Fedakârlığın zirveye ulaştığı bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, yok edilmek istenen bir milletin, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren bir kahramanlık öyküsüdür.

Ülke ve dünya olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde bizlere düşen en büyük sorumluluk ise ecdadımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, Çanakkale ruhunun, heyecanını, azmini ve kararlığını her daim yaşatmaktır.

Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”