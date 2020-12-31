Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Yeni Yıl Mesajı

Başkan Sayan mesajında "Kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni umut ve beklentilerin oluştuğu yeni bir yıla giriyoruz.

Yeni yılda İlimizin sahip olduğu potansiyeli kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle Ağrı'nın her yönüyle marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının; barışın, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekiştiği, Covid-19 salgınının bittiği, ümitlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olması dileğiyle, yeni yılın ilimize ve ülkemize, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.