Belediyenin Ramazan denetimi

Ağrı-Doğubayazıt Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Şerife Gürhan, Mecburiye Şahin, Sıddık Söyler, Kemal Gültekin Ömer Atasoy, Zabıta Müdürü Mustafa Andiç ve zabıta Ekipleri tarafından ilçede bulunan kasaplarda kesimin nasıl yapıldığını, iş yerlerinde nasıl sağlıklı bir ortamda iş yaptıklarına dair yapılan denetimlerde, çoğu iş yerlerinin sağlıksız bir ortamda iş yaptıkları, iş yeri açılış ruhsatlarının olmadığına dair tutulan tutanaklarda komisyon üyeleri ve zabıta ekipleri tarafından iş yerleri sahiplerine 10 günlük süre verildiğini bu süre zarfında eksiklerinin gidermedikleri takdirde cezai işlem uygulanacağını bildirildiler.

Fırıncılar ve Tandır Ekmek satan iş yerlerinde bir çok fırıncı ve tandır ekmek satan işletmecilerin ruhsatlarının olmadığı, ekmek gramajlarının eksik olduğunu, iş yerlerinin hijyenik olmadığını komisyon üyeleri ve zabıta ekipleri tarafından tespit edildi.

İş yerleri sahiplerine 10 günlük süre verildiğini bu süre zarfında eksiklerinin gidermedikleri taktirde ceza uygulanacağını bildirildi.