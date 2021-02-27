Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla göz kamaştırıyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu'nun beyaza bürünen kayalıkları görsel şölen sunuyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu bölgesinin en önemli akarsularından olan Murat Nehri'nin kaynağından başlayan Murat Kanyonu, kilometrelerce uzunluğu ve aşınma sonucu yamaçlarında oluşan basamak şeklindeki kayalıklarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan kanyon, kış mevsiminde kayalıklarında oluşan dev buz sarkıtlarıyla ayrı eşsiz bir güzelliğe bürünüyor. İlçe merkezi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ulaşımı rahat olan ve yer yer 150 metre genişliğe ulaşan Murat Kanyon'u, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Murat Kanyonu'nun içinden geçen nehrin kenarında bulunan Millet Bahçesi ise, şehrin gürültüsünden sıkılan vatandaşlar için bir dinlenme noktası oluyor.