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Boks Şampiyonasında Bayram Malkan Türkiye 2.si oldu

Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Cihan Demir, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında 81 kiloda Türkiye 2.

Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Cihan Demir, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında 81 kiloda Türkiye 2.si olan Bayram Malkan'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.


Alınan başarıdan dolayı Demir'i makamında ziyaret eden Milli sporcu Bayram Malkan ve antrenörü Volkan Sarı, şampiyonadaki başarılarını İl Müdür V.Demir ile paylaştılar.


Sporcuyu ve antrenörünü elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyor. Yapılan bu yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. İnşallah sporcumuz Bayram Malkan daha büyük başarılar elde edecektir. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Gerçekleşen ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu.

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