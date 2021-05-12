Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

Ağrı'da çamura saplanan iki ineği, Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağrı merkeze bağlı Suçatağı köyünde Murat Nehri yakınlarında otlayan iki inek, farklı noktalarda çamura saplandı. İneklerinin çamura saplandığını gören vatandaş, kendi imkânları ile ineklerini kurtaramayınca durumu Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri inekleri çamura saplandıkları noktalardan halat yardımı ile kurtararak sahibine teslim etti.