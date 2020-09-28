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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 29 Eylül'de Ağrı'da

81 ili dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 29 Eylül’de Ağrı’da ziyarete açılacak.

81 ili dolaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 29 Eylül'de Ağrı'da ziyarete açılacak.


İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların yer aldığı, çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşların Çanakkale ruhunu yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak. Mobil müze, 29 Eylül tarihinde de Ağrı'da Cumhuriyet Caddesi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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