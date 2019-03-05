Çatıda biriken kar çığ gibi düştü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu.

Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kar kütlesinin çatıdan çığ gibi düştüğü görüldü.

Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü.