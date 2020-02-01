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Çatıda biriken kar çığ gibi düştü

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken çatılar üzerinde biriken kar kütleleri ise tehlike oluşturuyor.


Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi büyük bir gürültü ile yola düştü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşerken o sırada yoldan geçen kimsenin olmaması ise oluşabilecek bir faciayı engelledi.


Adem Bayram, "Bir an da çatıdan sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımızda çatıda biriken kar kütlesinin düşmeye başladığını gördüm. Allahtan park halinde araç yoktu. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

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