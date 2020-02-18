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Çatılardaki tehlike temizleniyor

Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri çatılardan sarkan ve tehlike saçan buz sarkıtlarını kırma çalışmaları yürütüyor.


Sibirya soğuklarının yaşandığı Ağrı'da kar yağışının ardından çatılarda oluşan dev buz sarkıtları güneşin yüzünü göstermesiyle erimeye başladı. Boyları iki metreyi bulan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar için tehlike oluştururken, itfaiye bünyesinde oluşturulan buz kırma timi buz sarkıtlarını kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmak için yolu trafiğe kapatan ekipler yoğun güvenlik önlemleri altında buzları temizliyor. Ağrı'da şiddetli soğukların ardından oluşan buz sarkıtlarının büyük bir tehlike oluşturduğunu bu nedenle buzları kırmaları için belediye ekiplerini aradıklarını söyleyen esnaflardan Rıdvan Ekinci, “Ağrı'da soğuk hava koşulları nedeniyle çatılarda oluşan buz kütlelerinin bir tehlike yaratacağını düşündüğümüzden dolayı belediyeye söyledik. Belediye ekipleri geldi buzları kırdı” ifadelerini kullandı.

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