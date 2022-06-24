Çelebi: “AİÇÜ Tıp Fakültesi binası inşaatı yükselmeye devam edecek”

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi'nin yapımının devam etmesi için ek ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise sunulan ek bütçe yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Milletvekili Çelebi, geçen yıl yapımına başlanan tıp fakültesinin, Ağrı'nın en önemli yatırımlardan birisi olduğunu söyledi. Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ile yapılan görüşme sonrası tıp fakültesi inşaatının devam etmesi için ek ödenek temin edildiği müjdesini veren Çelebi, “Verilecek ek ödenekle tıp fakültemizin inşaat çalışmalarının hızla devamını sağlamış olacağız.“ dedi.

‘32 Yeni Doktor 29 Haziran'da Göreve Başlayacak'

Ağrı'nın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni işler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Çelebi, ayrıca 105. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü çerçevesinde Ağrı merkez ve ilçelerindeki hastanelere 27'si uzman olmak üzere toplam 32 doktor kadrosu tahsis edildiğini, hekimlerin 29 Haziran'daki kuranın ardından görevlerine başlayacaklarını kaydetti.