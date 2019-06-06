Çelebi Bayramlaşmada konuştu "Çalınan oylarımızı geri alacağız"

AK Parti Ağrı İl Teşkilatı, bugün parti binasında bir araya gelerek bayramlaşırken, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçimlere yönelik "İstanbul'da çalınan oylarımızı geri alacağız" sözleri bayramlaşmanın önüne geçti.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşmaya AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra ilçe belediye başkanları ve partililer katılım gösterdi. AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın'ın konuşması ile başlayan bayramlaşmada, Aydın teşkilat birlikteliğine vurgu yaptı.

ÇALINAN OYLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ

Partililere hitaben konuşma yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Binali Yıldırım'ın Türkiye'de çok önemli hizmetleri başarı ile yerine getirdiğini söyleyerek " Binali Bey, Milletvekilliğinden Bakanlığa, Bakanlıktan Başbakanlığa, Başbakanlıktan Meclis Başkanlığına kadar devletimizin çok önemli noktalarında başarı ile görev yapmış bir büyüğümüz ve önemli bir devlet adamıdır. Biliyorsunuz ki aynı zamanda hemşehrimiz. Şimdi sizlerin desteğine ihtiyacı var. Şunu unutmamanız lazım ki, İstanbul'da yalnızca bir belediye başkanlığı seçimi yok. Bu seçim, teşkilat olarak çalınan oylarımızı geri alma seçimi. Bu sebeple bu seçim yalnızca İstanbul teşkilatını ilgilendirmiyor. Bu seçim Ağrı dahil yedi ilçemiz ve dört beldemizdeki tüm teşkilatlarımızı da ilgilendiriyor. " dedi.

HERKES TANIDIKLARINA ULAŞSIN

Herkesin yapabileceği çok basit hamleler olduğunu söyleyen Çelebi " Çalınan oylarımızı geri almak için çok çaba göstermenize gerek yok. İstanbul 16 Milyon nüfusu ile bir metropol şehir. 300 bine yakın Ağrılı İstanbul'da ikamet ediyor. Hepimizin kız alıp vermeden tutun, askerlik arkadaşı ve ticarete kadar birçok noktada akrabası veya tanıdığı İstanbul'da yaşıyor. Yapmamız gereken olay şu. Tanıdıklarımızı arayıp, kendi hatırınızı ortaya koymanızdır. Ulaşamadığınız, gitmemiz gereken evler veya işyerleri var ise bizlere bildirin, İstanbul'da yapacağımız çalışmalarda bizzat o evlere veya işyerlerine giderek misafir olacağım " dedi.

Çelebi, daha sonra Doğubayazıt, Diyadin, Taşlıçay, Eleşkirt ilçelerinde ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın da akrabalarının bulunduğu Tahir Beldesinde bayramlaşma törenlerine katıldı.