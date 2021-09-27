Çelebi müjdeyi verdi: Ağrı yeni okullarına kavuşuyor

Ağrı'daki programları sonrası Ankara'ya dönen Milletvekili Çelebi Bakanlık ziyaretlerine Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile başladı.

Bakan Özer'i makamında ziyaret eden Çelebi: “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer Beyefendiye bir ziyaret gerçekleştirdik. İl ve ilçelerimize yeni okulların kazandırılması yönünde Sayın Bakanımızdan bir talebimiz olmuştu. Ziyaretimizde Sayın Bakanımız 11 Yeni Okul ve Ağrı Merkeze Halk Eğitim Merkezi'nin ödeneklerini onaylandı. Okullarımızın ilimize kazandırılmasından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Okulların eğitim alanında çok ciddi bir yatırım olduğunu belirtirken Çelebi 162 dersliğin ihale çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Okulların tamamlanmasıyla derslik anlamında büyük bir ihtiyacın giderileceğine dikkat çeken Çelebi yaptığı açıklamada; “Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e daha önce yaptığımız ziyaretimizde; Ağrı Merkez Leylekpınar Mahallesine 24 derslikli Lise, 200 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon ve Spor Salonu yapılmasını yatırım programına alınması ile ilk etapta ihale çalışmalarına başlanılması için 5.000.000 TL, Ağrı Merkez'de 39 okulumuzun doğalgaz ile ısıtılmasının sağlanması için 6.145.000 TL, Merkez ve ilçelerimizdeki okul ve pansiyonların onarımı için 1.500.000 TL, Ağrı Öğretmenevi için ise 200.000 TL ödenek teminini sağlamıştık.

Bugün yaptığımız ziyarette 11 Yeni Okul ve Ağrı Merkeze 1 Halk Eğitim Merkezi'nin yapımı için Bakanımız onay verdi. Bu kapsamda yeni verilen ihale izinlerinin toplam yatırım tutarı 128.000.000 TL'dir. Bu yatırımlar kapsamında; İl ve ilçelerimize Temel Eğitim düzeyinde 102 derslik, Ortaöğretim düzeyinde 48 derslik, Yaygın eğitim düzeyinde 12 derslik olmak üzere toplamda 13 kurum ve 162 derslik kazandırmış olacağız” dedi.