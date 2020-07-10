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Cezayir'de hayatını kaybeden Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Cezayir’de iş kazası sonucu hayatını kaydeden Türk vatandaşlarının cenazesi Türkiye’ye getirildi.

Cezayir'de iş kazası sonucu hayatını kaydeden Türk vatandaşlarının cenazesi Türkiye'ye getirildi.



Cezayir'de yaşayan ve iş kazası sonucu hayatını kaybeden Ağrılı işçiler Murat Yaşar ve Ali Ceylan'ın cenazeleri İstanbul'a getirildi. İstanbul'dan alınacak cenazeler yarın memleketleri olan Ağrı'nın Diyadin İlçesine getirilerek burada toprağa verilecek. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



“Cezayir'de iş kazası sonucu hayatını kaybeden Diyadinli hemşehrilerimiz Murat Yaşar ve Ali Ceylan'ın cenazeleri girişimlerimiz sonucu bugün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'na, ardından da ilimize götürülecek. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.”

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