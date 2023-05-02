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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ağrı'da miting yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ağrı’da miting düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ağrı'da miting düzenledi.


CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Ağrı'da düzenledikleri mitingle Ağrılılarla buluştu.


Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı.


Parti üyelerinin tanıtılmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en doğusuyla en batısının eşit olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.


Düzenlediği mitingde kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hiçbir ayrım yapmadan halka çalışacaklarını ve 14 Mayıs seçimlerinin bir parti seçimi değil, Türkiye'nin geleceği için önemli bir karar olacağını söyledi.

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