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CHP'nin ‘128 milyar dolar nerede?' Pankartına Ağrı'dan tepki geldi

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlerine Ağrı’dan tepki geldi.

Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlerine Ağrı'dan tepki geldi.


Ülke genelinde CHP il-ilçe binalarına, billboard ve reklam panolarına asılan "128 milyar dolar nerede? afişlere tepki göstermek amacıyla, Ağrı'da şehrin birçok yerinde bulunan billboard ve reklam panolarına “Vatandaş Soruyor. CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?” yazılı pankartlar asıldı.

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