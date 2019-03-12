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Çiftçisiyle, esnafıyla İstiklal Marşını okudular

Ağrının Taşlıçay ilçesinde İstiklal Marşının 98.

yıl dönümü nedeniyle Taşlıçay Yatılı Bölge İlkokulu tarafından düzenlenen amatör video sosyal medyada yüzlerce paylaşım aldı.


Öğrencilerin, esnafların, çiftçilerin okuduğu İstiklal Marşının 10 kıtasını farklı kişilerle seslendirilerek günün anlamına değinildi. Taşlıçay Atatürk Kültür salonunda düzenlenen programa protokol ve ilçe halkı katıldı. 40 mısranın farklı 40 kişiye okutulduğu İstiklal Marşı videosuna hem sosyal medyada hemde izleyiciden büyük destek aldı.

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