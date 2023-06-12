Çocuk işçiler için pedal çevirdiler

UDER Ağrı gönüllüleri Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü'nde bisiklet sürüp farkındalık oluşturdu.

UDER (Ulusal Çocuk Hakları Derneği), çocuk işçiliği ile mücadele etmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Haziran'da Ağrı merkezinde "Çocuk İşçiliğine Hayır" bisiklet turunu düzenledi.

Çocuk işçiliğinin, uluslararası insan hakları ihlallerinden biri olup çocukların sağlığına, eğitimine ve geleceğine zarar veren bir sorun olduğuna dikkat çektiler. Tur sırasında katılımcılar, çocuk işçiliğinin zararlarını vurgulayarak ve bilinç oluşturarak çocuk işçiliğiyle mücadeleye dikkat çekti. Ağrı sokaklarında pedallayarak, çocuk işçiliğinin sona ermesi için toplumda birlik ve dayanışma çağrısı yapıldı.

UDER Başkanı Yusuf Yıldırım yaptığı açıklamada, "Çocuk işçiliği, çocukların temel haklarının ihlali anlamına gelir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz ve elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bisiklet turumuzla çocuk işçiliğine karşı duruşumuzu göstermeyi ve toplumda bilinç oluşturmayı amaçladık. Bu sorunun sona ermesi için adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu turda bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz, ayrıca güvenliğimiz konusunda bizlere tur boyunca eşlik eden emniyet personeline de ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi.