Çocuklardan büyüklere korona virüs uyarısı

Ağrı Belediyesince küçük çocuklardan oluşturulan 'Pandemi Müfettişleri', kentin en işlek caddesinde vatandaşları korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ağrı Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde başlatılan etkinliğe Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen katıldı. Ağrı Belediyesince oluşturulan ' Pandemi Müfettişleri' ekibi, caddedeki vatandaşları uyardıktan sonra vatandaşlara maske ve broşür dağıttı.

“Sahada pandemi mücadelemizin sembolü olarak çalışacaklar”

Pandemi Müfettişleri ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde gezen Vali Varol ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün çok büyük bir mutlulukla belediyemizin başlattığı gerçekten çok kıymetli, orjinal bir uygulama ile gençlerimizle çocuklarımızla birlikteyiz. Bu gençlerimiz, bu çocuklarımız pandemi müfettişlerimiz, bizim gönüllü pandemi müfettişlerimiz. Gördüğünüz gibi standart kıyafetleriyle, ellerinde vatandaşlarımıza dağıtmak için taşıdıkları maskeleriyle, yine anons yapacakları megafonlarıyla birlikte bu şekilde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları bölgeleri dolaşıyorlar ve bunu bundan sonra sürekli gerçekleştirecekler. Belirli noktalarda, vatandaşların yoğun oldukları yerlerde bu faaliyetleri gerçekleştirerek, bizlere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza bu minik kardeşlerimiz yardımcı olarak bir farkındalık oluşturucaklar. Diğer taraftan da gerçekten fiilen vatandaşlarımızın dikkatini bu noktaya çekmekte çok büyük katkıda bulunacaklar bizlere. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bugün ilk denetimi de birlikte yaptık. Ama onlar bundan sonra sahada pandemi mücadelemizin sembolü olarak bu çalışmaları yoğun bir biçimde sürdürecekler. Ben bu kapsamda projeyi ortaya koyan Belediye Başkanımıza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

“İnsanların maske takmalarını istiyoruz”

Caddede vatandaşları korona virüs tedbirlerine karşı uyaran 'Pandemi Müfettişleri' ekibi üyesi Sedef Levent, “Biz sosyal mesafe kurmayan insanların sosyal mesafe kurmalarını istiyoruz. Maske takmayan insanların maske takmalarını istiyoruz. Mesela ben şu an maske takmasam, o takmıyorsa, hiçbirimiz takmıyorsak o zaman Türkiye ne hale gelir. Şimdiden sosyal mesafeye uymanızı, maske takmanızı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.