Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savcı Sayan'ı yakından takip ediyor ve destekliyoruz”

Ağrı-Hamur ve Tutak-Patnos arasındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacak 70 kilometrelik yolun açılış törenine video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması esnasında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Belediye Başkanımız Savcı Sayan kardeşimin gayretlerini de yakından takip ediyor, her safhada destekliyoruz. Ağrı'nın da 2023'te tercihini doğrudan yana kullanarak Türkiye yüzyılında hakettiği yeri alacak, yeni bir atılımı başlatacağına yürekten inanıyorum.” İfadelerine yer verdi.