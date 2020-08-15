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Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Ağrı’da yaptıkları düğünü ilginç hale getirmek isteyen damat, gelini araçla piste kadar getirdi.

Ağrı'da yaptıkları düğünü ilginç hale getirmek isteyen damat, gelini araçla piste kadar getirdi.


Ağrı'da hafta sonu düzenledikleri düğün töreniyle dünya evine giren Davut Şahin ve Elif Ardin çifti, sıradanlığın dışına çıkarak düğün salonuna gelin arabasıyla girdi. Korona virüs salgını gölgesinde yapılan düğüne katılan davetliler, düğün salonuna arabayla giriş yapan çifti görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Pist ortasında durdurulan gelin arabasından inen damadın gelini ilk dansa kaldırması davetliler tarafından büyük ilgi topladı.

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