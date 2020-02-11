Deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yapıp, gönderdiler

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mevlana İlkokulu öğrencileri, İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleri ile eTwinning Oyuncak Atölyesinde yaptıkları oyuncakları, Elazığ'da ki depremden etkilenen Gazi Anaokulu öğrencilerine gönderdiler.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mevlana İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen çocukların bir nebzede olsun yüzlerini güldürebilmek için okullarının atölyesinde bir araya gelip, depremzede çocuklar için oyuncak yapmanın yanı sıra hayırseverlerden de başlattıkları kampanya ile yardım malzemesi topladı.

Öğrenciler, Hamur İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleri ile yaptıkları oyuncakları ve topladıkları malzemeleri depremden etkilenen Elazığ Gazi Anaokulu öğrencilerine ulaştırılmak üzere kolilere yerleştirdi.

‘Duygusal anlar yaşadı'

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaşadıkları acı karşısında gözyaşlarını tutamayan Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Semiha Toptaş, “Biliyorsunuz ki Elazığ'da bir deprem oldu. Biz orada depremden etkilenen ve mağdur olan küçük kardeşlerimize çeşitli oyuncaklar yapıp, göndererek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Burada bize yardım eden öğretmen ve arkadaşlarımızın tümüne teşekkür ediyoruz. Umarım onlar bizim bu gönderdiğimiz hediyelerle birazda olsun mutlu olurlar. Hepsini çok seviyoruz ve her zaman onların yanındayız” dedi.

‘Oradaki çocukları da düşünmek lazım'

Öğrencilerin yaptıkları çalışmayı yerinde gören ve öğrencilerle birlikte yapılan oyuncakları ve toplanan malzemeleri kolilere yerleştiren Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer yaptığı açıklamada, “ Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya büyük bir acı yaşadı. Oradaki depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza baş sağlığı diliyoruz. Tabi devletimiz ve duyarlı vatandaşlarımız oradaki vatandaşlarımızın gerek barınma gerek gıda olsun birçok yardımda bulundular. Buradaki arkadaşlarımızda olaya biraz daha farklı bakıp oradaki çocukları daha çok düşündürler. Onlara karınca kararınca kendi yaptıkları ve topladıkları oyuncakları hediye ettiler. Tabi bu tarz afetlerde akla ilk gelen ihtiyacalar barınma ihtiyaçlarıdır. Ama oradaki çocukları da düşünmek lazım. Oradaki insanların o telaş dolayısıyla bunu düşünmesini bekleyemeyiz. O yüzden buradaki arkadaşlarımız da böyle bir şey düşünmüşler. Bence çok güzel olmuş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bir örnek olur ve bu tarz davranışların devamı gelir” şeklinde konuştu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise Milli Eğitim camiası olarak öğrencilerinin yanlarında olduklarını ifade ederek, “ Bu deprem hepimizi derinden etkiledi. Çok üzücü bir olaydı. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Özellikle bu depremden oradaki çocuklarımız olumsuz etkilendi. Buradaki öğrenci ve öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma yapmışlar. Birlikte yardım kampanyası düzenlemişler. Kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.