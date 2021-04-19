Dereye düşen 6 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde dereye düşen 6 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, köy içerisinden geçen dere kenarında oyun oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple suya düşen İpek Y. (6) adlı kız çocuğu yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. AFAD ekipleri köye sevk edilirken, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'da arama çalışmalarına katıldı. Tüm ekiplerin arama çalışmaları için seferber edildiğini belirten Balcı, İpek'i arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.