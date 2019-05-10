Dereye düşen çoban hayatını kaybetti

AĞRI (İHA) – Ağrı'da dereye düşen ineğini kurtarmak isterken akıntıya kapılan çoban hayatını kaybetti.

Olay, Ağrı merkeze bağlı Ozanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan Mikail Aydemir (32) ve kayınpederi Ebubekir Taşdemir, Taşlıçay Deresi'ne düşen ineklerini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan iki çobandan Ebubekir Taşdemir yüzerek kurtulurken Mikail Aydemir ise suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Derede botla yapılan aramalar sonuçsuz kalırken ekipler, çalışmalarını derenin döküldüğü Murat Nehri'nde yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonucunda Aydemir'in cansız bedeni dereye düştüğü yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Nehirden çıkarılan Aydemir'in cesedi otopsi için Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.