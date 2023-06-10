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Devrilen traktörün kabinli olması sürücüyü kurtardı

Ağrı’da devrilen traktörün kabinli olması sürücünün hayatını kurtardı.

Ağrı'da devrilen traktörün kabinli olması sürücünün hayatını kurtardı.



Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyü civarında seyir halinde olan Yusuf Küçüktepe kontrolündeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Küçüktepe ambulansla hastaneye kaldırılırken, traktörün kabinli olmasının facianın önüne geçti.

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