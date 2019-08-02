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"Dikkat Sizden Notlar Bizden" katılım belgesi verildi

İç işleri Bakanlığının başlatmış olduğu "Dikkat sizden Notlar Bizden" Projesine sosyal medya üzerinden katılım sağlayan Ağrılı öğrenci Nilda Sena Kunak’a katılım belgesi verildi.

İç işleri Bakanlığının başlatmış olduğu "Dikkat sizden Notlar Bizden" Projesine sosyal medya üzerinden katılım sağlayan Ağrılı öğrenci Nilda Sena Kunak'a katılım belgesi verildi.


İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaretlerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak, çocuklarda ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla “Bu yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamı olan “ Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi hayata geçirildi.


''Dikkat Sizden Notlar Bizden'' projesine Ağrı'dan katılan öğrenci Nida Sena Kunak', katılım begesini Ağrı İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle Katılım Belgesini aldı.

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