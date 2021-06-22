Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz'ın okul ziyaretleri

Nazif Yılmaz, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip liselerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından Ahmed-i Hani Havalimanında karşılandı. İlk olarak Burçin Uysal Öğretmenevini ziyaret eden Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret anısına Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz'a hediye verdi. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ile birlikte il merkezindeki Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Doğubayazıt ilçesindeki Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Said-i Nursi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, okulların bölümlerini gezdi. Okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet edip 2020-2021 eğitim öğretim yılsonunu değerlendirdi. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, daha sonra Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret ederek İshakpaşa Sarayını gezdi. Öte yandan Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, Önder Derneği yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelip bir süre görüştü. Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz'a ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin ve ilçe şube müdürleri eşlik etti.