Diyadin Kaymakamı Balcı, Vali Varol'u ziyaret ederek görevine başladı

Eskişehir'de Vali Yardımcısı iken İçişleri Bakanlığı tarafından Diyadin Kaymakamı olarak görevlendirilen Alper Balcı, Vali Dr. Osman Varol'u ziyaret etti. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Vali Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret ederek görevine başladı. Vali Dr. Osman Varol, Diyadin Kaymakamı Alper Balcı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevlerinde başarılar diledi.