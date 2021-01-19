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Diyadin Kaymakamı Balcı'dan Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret

Diyadin Kaymakamı olarak göreve başlayan Alper Balcı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı makamında ziyaret etti.

Diyadin Kaymakamı olarak göreve başlayan Alper Balcı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.


Eskişehir'de Vali Yardımcısı iken İçişleri Bakanlığı tarafından Diyadin Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Alper Balcı, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten dolayı Balcı'ya teşekkür eden Sayan, Balcı'ya yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette ortak yapılacak proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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