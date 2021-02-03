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Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Balcı'nın kurum ziyaretleri

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçede faaliyet gösteren Diyadin Özel Eğitim, Rehabilitasyon Merkezi ve Simya Özel Eğitim, Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.


Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçede faaliyet gösteren Diyadin Özel Eğitim, Rehabilitasyon Merkezi ve Simya Özel Eğitim, Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret ederek, öğretmenler, çocuklar ve çocukların aileleri ile bir araya geldi. Öğretmenlerden yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rehabilitasyon merkezlerdeki çocukların sevgi gösterilerine samimiyetle karşılık vererek onlarla yakından ilgilenen Balcı, çocuklarla tek tek sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Öğretmenlere seslenen Balcı, kurum öğretmenlerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışması gerektiğini, bu sayede özel çocukların hayata, topluma ve akademiye daha hızlı ve etkili olacağını söyledi.

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